Pioggia di condanne per la Tre Esse al Tribunale di Cassino

La Società di riscossione non è più legittimata ad operare nel Comune di Pontecorvo, ma ha portato avanti numerose azioni esecutive contro i cittadini pretendendo il pagamento di somme insolute nonostante il contratto di affidamento sia ormai scaduto.Diversi cittadini, assistiti dall’Avv. Ivan Santopietro, si sono opposti ai pignoramenti notificati dalla Tre Esse, trovando giustizia nelle diverse pronunce del Tribunale di Cassino che si sono susseguite negli ultimi mesi.L’ultima in ordine di tempo è arrivata dal Collegio del Tribunale di Cassino, che, con Ordinanza del 30 Maggio 2024, rigettando il reclamo della Tre esse avverso un provvedimento del Giudice dell’Esecuzione che aveva sospeso il pignoramento presso terzi, ha evidenziato come la Tre Esse “non ha fornito alcuna prova dell’esistenza di un valido contratto di affidamento del servizio di riscossione da parte del Comune di Pontecorvo per il periodo successivo al 4.08.2020”. La Tre Esse è stata anche condannata a pagare le spese processuali ai cittadini.

COMUNICATO STAMPA

