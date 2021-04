Pignataro Interamna – Resistenza, minaccia a Pubblico Ufficiale e porto ingiustificato di arma impropria: 32enne in manette

Nel tardo pomeriggio di ieri, in Pignataro Interamna, i militari della Stazione di San Giorgio a Liri traevano in arresto nella flagranza di reato un 32enne (già censito per reati contro il patrimonio e la persona), perché responsabile di “Resistenza, minaccia a Pubblico Ufficiale e porto ingiustificato di arma impropria”.Nello specifico, dopo una segnalazione alla Centrale Operativa della Compagnia di Pontecorvo, circa la presenza di musica ad alto volume, proveniente da un’abitazione del citato centro, gli operanti giungevano davanti l’abitazione del prevenuto trovandolo nelle adiacenze della stessa ed accertando i rumori molesti. Alla vista degli stessi, e immaginando che i militari fossero stati allertati dalla vicina, con la quale sussistono vecchi dissapori dovuti a motivi di confine, l’uomo impugnava una grossa ascia, presa nel giardino di casa, scagliandosi dapprima contro la donna che si rifugiava in casa, poi contro i militari che prontamente riuscivano a bloccarlo, traendolo in arresto. L’ascia veniva sottoposta a sequestro.Al termine delle formalità di rito, l’arrestato veniva sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in atteso del rito direttissimo, come disposto dall’A.G..

COMUNICATO STAMPA

