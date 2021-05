Pignalberi (Più Italia): “Rifinanziare incentivi rottamazione auto per il rilancio del settore automotive”

Il leader di Più Italia Fabrizio Pignalberi entra nel vivo del dibattito riguardante la mancata previsione nel decreto sostegni bis degli incentivi alla rottamazione delle auto usate.

Pignalberi sottolinea che il settore delle auto ha bisogno di un serio piano di rilancio che guardi all’innovazione e allo sviluppo sostenibile, ribadendone l’importanza:

“Dall’attuale Governo mi aspettavo maggiore attenzione verso le politiche industriali e dell’automotive, importanti per il rilancio dell’economia italiana.

Urge una politica d’impatto, poiché la domanda di auto nel 2020 e nel primo trimestre del 2021 e’ calata più del 50%, i concessionari sono allo stremo.

Gli incentivi alla rottamazione hanno permesso fino ad oggi al mercato dell’automotive di reggere, soprattutto in provincia di Frosinone”.

Il Presidente nazionale fa appello a tutte le forze politiche, sostenendo che il rifinanziamento degli incentivi è una necessita’ che il Governo non può ignorare, alla luce anche degli incentivi per le biciclette e i monopattini, previsti nel decreto rilancio, tuttavia non essenziali per la ripartenza dell’Italia.

Inoltre, Pignalberi fa sapere che è in programma tra qualche giorno la sua visita presso lo stabilimento Fiat di Piedimonte San Germano, fiore all’occhiello dell’industria del centrosud, ma che oggi sta vivendo un periodo molto difficile.

