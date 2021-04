Pignalberi, Più Italia: “Date certe per la riapertura delle attività, bisogna ripartire presto in sicurezza”

Il leader di Più Italia Fabrizio Pignalberi torna a ribadire l’importanza di un piano di sicurezza, necessario per la ripartenza del nostro Paese e commenta a tal proposito:

” Ritengo assolutamente assurdo che, dopo un anno dall’inizio della pandemia,il Governo non sia riuscito a rassicurare i commercianti, i ristoratori, i titolari di partita iva, i gestori di palestre con date certe per la riapertura delle loro attività.

Continuiamo a navigare nel buio in tutto, dai trasporti ancora non potenziati, alla scuola, ai cinema, ai teatri e ai musei, per finire con la campagna di vaccinazione che stenta a decollare.

Condivido le proteste e l’indignazione dei ristoratori e dei commercianti, in quanto sono stati abbandonati anche dall’attuale Governo Draghi.

I ristori sono insufficienti a coprire le rilevanti perdite di fatturato che tali categorie subiscono ogni giorno.

Considero doverosa la soppressione, fino almeno alla cessazione delle chiusure imposte, delle tasse compresi gli affitti che gli stessi sono costretti a pagare, nonostante che le loro attività siano quasi del tutto ferme.

Il diritto alla salute deve essere contemperato con il diritto al lavoro.

Bisogna ripartire presto, ma in sicurezza, considerando che i ristoratori hanno investito soldi per adeguare i loro locali alla normativa anti-covid.

Con l’arrivo della stagione estiva, i contagi dovrebbero iniziare a scendere e, perciò già da maggio si deve consentire ai ristoranti di poter riaprire, utilizzando gli spazi all’aperto.

Il Governo provveda a programmare le riaperture, con un serio e adeguato piano”.

