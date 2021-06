Piglio, sorpresa mentre cede hascisc ad un giovane 19enne

Nel pomeriggio di ieri in Piglio i Carabinieri del NORM della Compagnia di Anagni hanno deferito in stato di libertà una 37enne, già censita per reati specifici in materia di sostanze stupefacenti. La donna alla guida della sua autovettura veniva sorpresa mentre cedeva 0,50 grammi di sostanza stupefacente del tipo hascisc ad un 19enne segnalato dai militari operanti alla Prefettura di Frosinone per consumo ad uso non terapeutico di droga. La successiva attività investigativa effettuata consentiva il rinvenimento, presso l’abitazione della donna, di un ulteriore grammi 0,20 sostanza stupefacente tipo cocaina già confezionata e pronta per essere immessa sul mercato. Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

