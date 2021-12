Piglio – Lo scambio di auguri, occasione per rinvigorire la sinergia tra Comune ed A.K.

Felli: “L’operatività dell’A.K. è un importante valore aggiunto all’attività di quest’Amministrazione”

Un incontro per consolidare la sinergia tra il Comune di Piglio ed il sodalizio Accademia Kronos che ha la sua sede provinciale a Piglio, si è svolto questa sera alla presenza del Sindaco Mario Felli del consigliere delegato Cristian Scarfagna e del comandante Armando Bruni vice coordinatore nazionale delle guardie zoofile dell’A.K., presenti alcuni volontari. “Credo era doveroso –ha commentato il comandate Bruni- quest’incontro non solo per sottolineare le tante attività ed iniziative che si svolgono in tutta la provincia di Frosinone, che vengono ideate proprio qui a Piglio, dove vi è la nostra sede provinciale. Ringrazio il Sindaco Mario Felli ed il consigliere delegato Cristian Scarfagna per la disponibilità e la vicinanza sempre dimostrata in ogni nostra iniziativa”. “La presenza dell’Accademia Kronos –ha commentato il Sindaco Felli- è un valore aggiunto per Piglio, l’operatività dei volontari è importante, in ogni ambito, lodevole la loro presenza sin dall’inizio della pandemia, nella tutela dell’ambiente, azioni mirate al contrasto del randagismo e salvaguardia degli animali di affezione. Mi preme sottolineare l’ambito sociale che svolge l’A.K., accogliendo coloro che per pagare una reato scontano delle ore come servizi sociali e l’A.K. ha sottoscritto una convenzione con il Tribunale di Frosinone, ricoprendo quest’importante ruolo di guida per il reinserimento nella società di questi soggetti. A tal riguardo un plauso al Vice Istruttore Angelo Cappelletti che si evidenzia in questo ruolo di coordinatore. Annuncio che nei primi giorni di gennaio, verrà rinnovata la convenzione tra Comune di Piglio ed A.K.”. “Io sono particolarmente felice e soddisfatto –ha commentato il consigliere Scarfagna- per questa bella e produttiva collaborazione con il comandante Bruni e tutti i volontari, il nuovo anno inizierà con un programma di attività molto intenso, importante sarà la partecipazione al bando regionale “Ossigeno” , che una volta individuate particolari aree sul territorio, permetterà la piantumazione di tanti alberi”. “Dunque l’augurio a tutti voi di un buon inizio di Anno Nuovo –ha concluso il Sindaco Felli- la situazione è particolare lo sappiamo, ma uniti con la collaborazione dell’A.K. riusciremo ad andare oltre e fronteggiare questa piaga del covid e gli effetti che produce. Uniti siamo una forza che non ha pari”.

