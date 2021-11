Piglio – In via di conclusione i lavori per l’isola ecologica

Felli: “Le nostre politiche ambientali, puntano a grani risultati”

Un nuovo fondamentale servizio a disposizione dei cittadini del Comune di Piglio sta per essere consegnato alla cittadinanza, si tratta dell’attesa isola ecologica sita in località Marini, realizzata dall’amministrazione guidata dal Sindaco Mario Felli i cui lavori sono in via di conclusione. Tecnicamente si tratta di un’area di una superficie coperta di 700 mq, localizzata in un’area periferica di Piglio, dove i cittadini potranno portare, a determinati giorni ed orari, i vari rifiuti, opportunamente separati, con mezzi propri, un addetto sarà presente nel centro di raccolta per fornire le informazioni necessarie sulle modalità di conferimento corretto dei rifiuti. “Sono particolarmente soddisfatto dell’imminente apertura di questo sito–commenta il consigliere con delega all’ambiente Cristian Scarfagna- , che s’identifica come un importante tassello nella buona gestione della raccolta dei rifiuti. Da anni la comunità pigliese attendeva la realizzazione dell’isola ecologica che con determinazione quest’amministrazione ha voluto concretizzare, e sono ben lieto di aver portato a compimento questo obiettivo. La nuova isola ecologica permetterà ai cittadini di conferirvi diversi tipi di rifiuti differenziati come elettrodomestici, pneumatici ed altro con il fine anche di contrastare la nascita di discariche a cielo aperto con l’abbandono dei rifiuti. L’isola ecologica rappresenterà un valido strumento per la buona riuscita delle iniziative legate alla gestione della raccolta dei rifiuti ingombranti. Stiamo lavorando con intensità per migliorare la gestione dei servizi di igiene e decoro urbano nel paese, dando risposte concrete alle problematiche della cittadinanza”. “L’isola ecologica –continua il Sindaco Mario Felli- è un’opera fortemente voluta per dare un impulso maggiore nella gestione dei rifiuti a Piglio, i cui risultati positivi sono dimostrati dal superamento della percentuale di raccolta differenziata del 73%, che ha fatto ottenere al Comune di Piglio il titolo di Comune Riciclone. Con l’isola ecologica vogliamo andare oltre, affinchè le politiche per la sostenibilità ambientale del Comune di Piglio, raggiungano altri importanti successi. Si tratta di politiche che fanno bene all’ambiente, che modernizzano il territorio e che aiutano l’economia”.

COMUNICATO STAMPA