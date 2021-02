Piglio (FR) – Vende Iphone online senza mai consegnarlo: denunciato 35enne

Nella mattinata di ieri, in Piglio, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno deferito in stato di libertà per “truffa” un 35enne romano, già censito per reati contro la persona. Gli operanti nel corso di un’attività di indagine, intrapresa a seguito di denuncia presentata da una donna residente nella capitale, hanno accertato che il predetto aveva messo in vendita su di un apposito sito web un telefono “Iphone”, inducendo con artifizi e raggiri la vittima a versare sul conto corrente a lui intestato la somma di euro 330, necessaria per l’acquisto dell’oggetto che però non gli veniva consegnato.

