Piglio (FR) – Riconoscimento ai comuni più virtuosi per la raccolta differenziata

Anche per quest’anno il Comune di Piglio, ha ottenuto il riconoscimento di Comune Riciclone, durante la terza edizione dell’Ecoforum di Legambiente Lazio, svoltasi a Roma durante il quale sono stati premiati i Comuni Ricicloni, cioè quelli che hanno superato il 65% di raccolta differenziata, su base dati del catasto rifiuti ISPRA e con cifre relative al conferimento del 2018. “E’ una grande soddisfazione ricevere a nome della comunità di Piglio questo riconoscimento –ha commentato il Sindaco Mario Felli presente all’evento- che rappresenta il risultato di un grande senso civico che la cittadinanza di Piglio continua a dimostrare nel rispetto dell’ambiente. E’ un riconoscimento che condivido con piacere con tutti i membri della macchina amministrativa, con tutti i cittadini di Piglio, che attraverso le nostre attività di comunicazione, hanno ben compreso quanto sia importante per una comunità, un territorio seguire le buone pratiche per la raccolta differenziata, e di certo abbiamo oggi uno stimolo a fare ancora di più, nel raggiungere obiettivi ancora più alti”. “Il rispetto per l’ambiente passa soprattutto nel buon costume della raccolta differenziata –ha sottolineato il consigliere Cristian Scarfagna delegato all’Ambiente- abbiamo in progetto importanti iniziative che si avvieranno con il nuovo anno, per sensibilizzare e far crescere ancora di più i numeri della raccolta differenziata”. In provincia di Frosinone questi i Comuni che hanno ricevuto il riconoscimento di Comuni Ricicloni: Paliano, Ausonia, Piglio, Castelliri, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Alatri, Aquino, Castro dei Volsci, Ceprano, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Rocca d’Arce, Serrone, Strangolagalli e Villa Santa Lucia.accolta differenziata, il tutto con la sinergia di associazioni presenti sul territorio ”.

