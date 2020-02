Piglio (FR) – Messo in sicurezza l’incrocio sulla superstrada Anticolana

Dopo una lunga attesa uno dei tratti più critici per la sicurezza stradale, quello della super strada da Anagni a Fiuggi all’altezza del bivio per Piglio, è stato illuminato. Nei giorni scorsi infatti sono stati accesi i nuovi lampioni a led, l’area in questione rappresentava da sempre un punto altamente pericoloso soprattutto nelle ore notturne per l’elevato traffico e la sosta di pullman usufruiti da numerosi pendolari. Molto soddisfatto il sindaco di Piglio Mario Felli. “I nuovi punti luce –afferma il Sindaco Felli- danno sicuramente una migliore visibilità a tutti gli automobilisti che non potranno che trarne una maggiore sicurezza stradale, in un punto che è stato più volte teatro di incidenti, a causa spesso della scarsa visibilità, e poi soprattutto a tutti coloro che salgono e scendono dal pullman del Cotral”. “Continua l’azione dell’Amministrazione Felli –ha sottolineato l’Assessore con delega alla viabilità Domenico Franceschetti- attraverso interventi di messa in sicurezza e attenzione verso gli utenti deboli, quali i pedoni . La nuova illuminazione all’incrocio con la superstrada, rientra in una serie d’interventi programmati, punti semaforici e dossi che, scoraggiano l’eccessiva velocità o la guida pericolosa da parte delle autovetture, con una segnaletica più visibile, alcuni di questi interventi verranno applicati a breve, come altri importanti interventi per la viabilità rurale che è allo stesso importante”.” Questo tema ci preme molto -conclude il Sindaco Felli- per questo desidero ringraziare i colleghi di Giunta e, in modo particolare, gli uffici della Polizia Locale ed Ufficio Tecnico che, con il loro lavoro congiunto, concretizzeranno interventi di manutenzione e sicurezza, innalzando ulteriormente i nostri livelli di sicurezza stradale”.

COMUNICATO STAMPA

