Piglio (FR) – In tempo di coronavirus la grande forza del volontariato

E’ da diverso tempo ormai che la vita di tutti è cambiata e continua a cambiare, alla luce del rapidissimo dilagare del Coronavirus, l’unica cosa da fare è rimanere a casa ed è importante per il bene di tutti, ma non possiamo dimenticare chi ha bisogno del sostegno degli altri, quelle fasce deboli che necessitano di aiuto. L’Amministrazione Comunale di Piglio, si è attivata da subito in tal senso, grazie anche alla collaborazione determinante delle associazioni di volontariato presenti sul territorio, che da subito hanno dato la loro disponibilità completa. Tra questi sodalizi i volontari dell’Accademia kronos, hanno dimostrato il loro valido supporto in questo momento di grave crisi. Nella giornata di lunedì presso la sala consiliare del Comune di Piglio, attualmente il cuore operativo del COC (Centro Operativo Comunale) , l’Assessore all’Ambiente Cristian Scarfagna ha incontrato il comandante delle Guardie zoofile dell’Accademia Kronos Armando Bruni. “L’obiettivo di quest’Amministrazione da subito –ha commentato l’Assessore Cristian Scarfagna- è stato di dare una risposta efficace ai bisogni di primaria necessità delle persone nel periodo di emergenza , maggiormente occorre in questo periodo aiutare i più fragili a vivere questo tempo, ringrazio tutte le associazioni di volontariato che nel loro ambito sono fondamentali. Un plauso voglio rivolgerlo ai volontari dell’Accademia Kronos che, mettendosi a disposizione sul territorio, stanno dando anche spontaneamente il loro contributo, per i comuni limitrofi. Una sinergia produttiva, che metteremo in campo anche dopo, nella fase post Coronavirus, perché anche la fase successiva meriterà grande attenzione per ricostruire e rilanciare il nostro territorio”. “L’incontro di oggi –ha sottolineato il comandante Armando Bruni- ha grande significato, in un momento di grande difficoltà e tensione psicologica, è importante che i cittadini soprattutto le fasce deboli, sappiano che non sono soli, l’Istituzione Comunale c’è ed insieme ad essa c’è la forza del volontariato, che non è da sottovalutare. I volontari dell’Accademia Kronos, come sempre sono in prima linea ringrazio il Sindaco Mario Felli e l’Assessore Scarfagna per il plauso che ci inorgoglisce e ci stimola a fare ancora di più, con un’enfasi che investiremo nelle iniziative e progetti che ci coinvolgeranno insieme all’Amministrazione Comunale di Piglio per la fase successiva di ricostruzione e rilancio del territorio. Colgo l’occasione per invitare tutti a rispettare le disposizioni governative, restate a casa e mi raccomando non abbandonate i nostri amici a quattro zampe, se avete problemi per la loro gestione e cura, contattate l’Accademia Kronos ci occuperemo noi di loro”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati