Piglio (FR) – In programma diversi incontri per far conoscere la Protezione Civile

La direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite viene assunto dal Sindaco, in quanto Autorità locale di protezione civile (Legge 225/1992, art. 15) e in veste di Ufficiale di governo (D.Lgs. 267/2000, artt. 50 e 54), “adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica”. Uno dei fiori all’occhiello del Comune di Piglio è di certo la funzionalità del sodalizio dei volontari della Protezione Civile che il Sindaco Mario Felli, non manca mai di evidenziare l’ottimo lavoro che gli stessi svolgono. Per questo nuovo anno il Sindaco Felli ed il consigliere delegato all’ambiente Cristian Scarfagna, hanno grandi prospettive per la Protezione Civile di Piglio. “Esprimo soddisfazione per quanto i nostri volontari sono riusciti a fare ad oggi e sono molto ottimista per elevare maggiormente lo standard finora raggiunto – afferma il sindaco Mario Felli –. Un sentito ed enorme ringraziamento va a tutti loro, che silenziosamente si mettono a disposizione in qualsiasi giorno dell’anno e a qualsiasi ora, per il bene del nostro paese. Un intervento che passa spesso inosservato, ma che ritengo di vitale importanza. In quanto Autorità di Protezione Civile –continua il Sindaco Felli- voglio che la Protezione Civile cresca di più, numericamente e tecnicamente, per questo con il Consigliere Scarfagna che curerà questo progetto, daremo il via durante l’anno a diversi incontri dove la Protezione Civile farà conoscere le proprie iniziative ed attività, cercando di invogliare soprattutto i giovani a farne parte, a rendersi protagonisti come volontari per la propria comunità. L’educazione civica è importante e dare uno stimolo ai nostri giovani che vogliono rendersi utili è fondamentale; e sono più che mai convinto che la Protezione Civile di Piglio abbia bisogno di ancor più vitalità”. “Ho condiviso da subito in pieno l’idea del Sindaco Mario Felli –ha commentato il consigliere Cristian Scarfagna- la Protezione Civile di Piglio ha la disponibilità di mezzi e strumenti, ma è necessario che i giovani di Piglio ne siano partecipi, capiscano il senso del volontariato e alimentino il loro amore per Piglio, e dunque essere pronti ad intervenire nelle situazioni di bisogno”. “Parto quindi da subito –ha sottolineato il Sindaco Mario Felli- insieme a tutta l’amministrazione, ad invitare i cittadini che volessero prestare il loro tempo come servizio di Protezione Civile a farsi avanti per incrementare il numero di volontari e portare il loro impegno per far crescere la preparazione ad affrontare gli eventi che sempre più frequentemente colpiscono il nostro territorio”.

COMUNICATO STAMPA