Piglio (FR) – Il comune dona 300 eco boracce agli studenti

Il rispetto dell’ambiente passa attraverso una serie di iniziative, anche culturali ed educative, con questa filosofia, conosciute la direttive dell’Europa sull’ambiente che puntano a ridurre la produzione e distribuzione dei prodotti in plastica nella mattinata di mercoledì, l’amministrazione comunale di Piglio guidata dal Sindaco Mario Felli, ha donato 300 eco-borracce termiche in alluminio a tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo “O.Bottini”. A fine dello scorso anno il Comune di Piglio ha ricevuto il premio “Plastic Free” durante un evento di Legambiente in Campidoglio, considerando che il Comune di Piglio è a quota 72% di raccolta differenziata, ed oggi dopo questa manifestazione è sempre più Plastic Free. Avere donato agli studenti queste borracce è un passo notevole perché oltre a contribuire a liberare la scuola dalle bottiglie di plastica, è anche un momento educativo che coinvolge i più giovani e li abitua alla cultura del rispetto dell’ambiente. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale del Sindaco Felli e della scuola guidata dalla dirigente la prof.ssa Mina Raia, è sensibilizzare i ragazzi a una vita plastic free. Prossimamente a Piglio verranno organizzate iniziative di raccolta di rifiuti e plastiche sul territorio con coinvolgimento della la scuola, delle associazioni e di tantissimi volontari.

COMUNICATO STAMPA

