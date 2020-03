Piglio (FR) – I volontari dell’Accademia Kronos operativi contro il Coronavirus

Tante le associazioni di volontariato in questi giorni, presenti sul territorio, che si adoperano in sinergia con le Amministrazioni Comunali per azioni di supporto e controllo del territorio. Sono operativi in Comuni della Provincia di Frosinone i volontari dell’Accademia Kronos, che si sono messi a disposizione delle Amministrazioni Comunali, pattugliando le aree vietate al transito (aree verdi, piste ciclabili ect.), girano i territori comunali emanando avvisi dall’auto di servizio, sostengono chi è a casa da solo con servizi a domicilio ect. ,un comportamento lodevole questo che si unisce agli altri sodalizi di volontariato. Ma in questa circostanza l’Accademia Kronos non dimentica gli amici animali, e dalla sede provinciale sita a Piglio, il coordinatore provinciale dell’Accademia Kronos Armando Bruni, operativo egli stesso sul territorio, lancia un messaggio importante. “Nella lotta contro il Coronavirus abbandonare i nostri amici a quattro zampe non ha alcun senso –sottolinea il comandante Armando Bruni- mi unisco all’appello fatto nei giorni scorsi dal capo della Protezione Civile nazionale Borrelli, purtroppo le segnalazioni di abbandono di cani ci giungono comportamento da condannare. Ci tengo pertanto a sottolineare che In questo periodo storico così particolare, non solo per l’Italia, ma per il mondo è importante non abbandonare gli animali. Alcuni pensano che i nostri piccoli amici possano contrarre il virus e di conseguenza trasmetterlo. Non è così!!!! Non si tratta questa volta di andare in vacanza, chi lo sta facendo sostiene di non poterli più gestire a causa del Coronavirus, non hanno la possibilità di portarli dal veterinario, hanno bisogno anche loro di farmaci, magari non riescono a prendere loro del cibo, ed altre svariate motivazioni. I volontari dell’Accademia Kronos –conclude il comandante Armando Bruni- sono in prima linea contro questa battaglia che ci coinvolge tutti, alle diverse attività di volontariato che in questo momento stiamo svolgendo , siamo disponibili per ciò che riguarda il fabbisogno dei nostri amici a quattro zampe, non abbandonateli ci siamo noi in vostro soccorso, restate a casa e contattateci”.

