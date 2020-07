Piglio (FR) – Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: denunciato 34enne del luogo

Ieri, in Piglio, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo del territorio, teso a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti deferivano in stato di libertà, alla competente A.G., un 34enne, del luogo (già gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio , la persona ed in materia di sostanze stupefacenti) poiché resosi responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.Nello specifico, i militari operanti, nel corso della predetta attività, raccoglievano univoci e concordanti elementi di colpevolezza nei confronti del suddetto il quale, cedeva ad un giovane residente in un paese limitrofo un grammo di “cocaina”.Lo stupefacente veniva sottoposto a sequestro mentre il giovane “cliente” veniva, segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone quale assuntore di sostanze stupefacenti.

