Piglio (FR) – Copertura al 70% di tutto il territorio comunale per la fibra di Tim

In un momento particolare come quello che si sta vivendo, è importante e basilare che la macchina amministrativa continui a portare avanti opere e progetti in cantiere, perché il paese non debba fermarsi. Secondo questo principio, sollecitando ulteriormente , sono stati conclusi nella giornata di ieri i lavori che hanno portato alla copertura del 70% del territorio comunale di Piglio della fibra ad opera di TIM. “E’ un’operazione importante quella che si è riusciti a concludere –ha sottolineato il Vice Sindaco Mauro Federici- sicuramente rappresenta una determinante svolta nelle comunicazioni, visto il duro periodo che stiamo vivendo. Un’opportunità in più per i tanti ragazzi che stanno studiando da casa o per i tanti lavoratori in smart-working e che, fino ad oggi, hanno utilizzato la classica ADSL e che ora passeranno ad avere la fibra. La copertura riguarda la maggior parte del territorio pigliese, l’impegno dell’Amministrazione è di proseguire affinchè si giunga alla completa copertura. Il nostro ruolo di amministratori, ci consegna una maggiore responsabilità, in particolar modo durante questo periodo di grande emergenza, ad essere sempre più vicini alla nostra cittadinanza, con grande spirito di dedizione noi continuiamo a lavorare per i nostri cittadini”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati