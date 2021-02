Piglio (FR) – Clona una carta di credito e acquista materiale online per 5mila euro: denunciata

Nella mattinata odierna, in Piglio, i militari della locale Stazione Carabinieri, al termine di attività info investigativa intrapresa a seguito di denuncia presentata da un 60enne della capitale, deferivano in stato di libertà una 20enne della zona, già censita per reati contro la persona, per “truffa”.Gli operanti accertavano che la donna, dopo aver clonato abilmente la carta di credito del malcapitato, acquistava on line arredi da bagno, mobiletti e scaffalature, per un valore di circa 5000 euro. La perquisizione domiciliare svolta dagli operanti a carico della 20enne consentiva il rinvenimento della merce che veniva sottoposta a sequestro.

