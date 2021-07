Piglio, espio di pena: arrestato 45enne del posto

Nel pomeriggio di ieri a Piglio i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 45enne del posto, in ottemperanza all’ordine di esecuzione delle pene detentive presso il domicilio emesso dal Tribunale di Frosinone. Il predetto, resosi responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi ed oggetti atti ad offendere, reati commessi in Anagni nel 2010, dovrà espiare la pena di sette mesi. Dopo le formalità di rito il 45enne è stato tradotto presso il proprio domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

