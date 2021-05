Piglio, controllo norme anti Covid: sospesa attività e multa di 6 mila euro per il titolare

Nella mattinata di ieri, in Piglio, i Carabinieri della locale Stazione unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Frosinone, nell’ambito dell’attività ispettiva volta a verificare la corretta applicazione delle norme anti Covid – 19 sui luoghi di lavoro, a seguito di un controllo sospendevano un’attività di autolavaggio, informandone contestualmente gli enti competenti. Nello specifico, è stata rilevata la carenza di cartellonistica di avviso circa le misure anti contagio e materiale igienizzante, previsti dal protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro, nonchè la presenza di 2 lavoratori extracomunitari non formalmente assunti.Per quanto sopra, il titolare è stato sanzionato amministrativamente per un importo complessivo di 6.000 euro.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati