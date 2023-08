Piglio – Arrestato 37enne; deve espiare una pena di mesi 6 di reclusione per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Stazione di Piglio (FR) hanno proceduto, in quel centro, all’arresto di un 37enne, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Velletri.All’uomo, di origini moldave, è stato notificato il provvedimento di carcerazione, dovendo espiare, in regime di arresti domiciliari, la pena di mesi 6 di reclusione essendo stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, commesso in Monteporzio Catone (RM) nell’anno 2017.Al termine delle formalità di rito i militari operanti hanno tradotto l’arrestato presso il suo domicilio, ove rimarrà, senza potersi allontanare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (comunicato stampa)

