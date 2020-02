Pierluigi Ambrosetti, imprenditore di Fiuggi, premiato a Milano nell’ambito di Home Together 2020

E’ tutta frusinate, l’azienda prima in Italia per efficientameno energetico e riqualificazione abitativa attraverso l’eco sisma bonus. Pierluigi Ambrosetti, imprenditore di Fiuggi, è stato premiato a Milano nell’ambito di Home Together 2020, l’evento che ha coinvolto i professionisti che stanno lavorando al risanamento del patrimonio immobiliare del nostro Paese: aziende di installazione, studi di progettazione, amministratori di condominio e consulenti immobiliari, liberi professionisti, esperti del settore, riunitisi nel Centro Congressi della Fiera di Milano. Una due giorni per celebrare l’abitare sostenibile, in un momento storico in cui la concentrazione di incentivi e detrazioni fiscali permette la riqualificazione del patrimonio edilizio immobiliare, sia per i condomini, sia per le singole abitazioni. Il Gruppo Ambrosetti, si è distinto per essere stato precursore dei tempi sia nella progettazione che nella realizzazione di una filiera che, come ha dichiarato lo stesso Pierluigi Ambrosetti, “può garantire alle prossime generazioni un futuro di grandi opportunità, consapevolezza e rispetto per l’ambiente a partire dal luogo in cui viviamo e cioè le nostre case”. Primo in Italia, il gruppo frusinate ha ricevuto le congratulazioni dei più grandi partner della Home Together 2020 sia italiani che internazionali, ed è stato portato ad esempio per un futuro verso l’efficientamento energetico, il risparmio, la tutela dell’ambiente.

