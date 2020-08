Pierluigi Abaldo è il nuovo addetto stampa della Vis Sora Volley

Ancora una novità per la Vis Sora, Pierluigi Abaldo sarà l’Addetto Stampa delle squadre di volley. Una lunga carriera nel campo della comunicazione e del giornalismo sportivo quella di Pierluigi che, dopo qualche anno di pausa, non ha avuto nessun dubbio nell’accettare di entrare a far parte del progetto bianconero. La sua formazione avviene nella “palestra” di Nuova Rete e de “Il Giornale Nuovo”. Un’esperienza che gli permette di imparare e di crescere soprattutto come radiocronista e conduttore di programmi radiofonici sportivi come “Time Out”. Nel 2008 inizia anche un lungo periodo di collaborazione con la Globo Volley Sora che dura fino al 2014. Per diversi anni è il telecronista ufficiale delle partite casalinghe della prima squadra in Serie B1 e A2. Sempre con la Globo, dal 2011 al 2013, diventa collaboratore dell’ufficio stampa per il settore giovanile. L’Associazione Culturale “ConSonanze”, dal 2010 al 2015, gli affida l’incarico di addetto stampa per il festival musicale di “Come D’InCanto”.

“Non esiste in Provincia – afferma Pierluigi – una realtà sportiva dilettantistica come quella della Vis Sora e sono onorato nell’essere entrato a farne parte. Metterò a disposizione della Società tutto il mio impegno e la passione che ho per la comunicazione e il giornalismo sportivo, in particolar modo per quello della pallavolo. Ho avuto la fortuna di avere dei “maestri” come Pasquale Mazzenga, Fabrizio Mancini e Beniamino Cobellis, dai quali ho imparato davvero tanto e che ancora oggi ringrazio. Per motivi lavorativi sono stato per qualche anno lontano da questo mondo e, quando ho ricevuto la chiamata della Vis, non ho avuto esitazione nell’accettare l’incarico. I risultati sportivi della Polisportiva sono sotto gli occhi di tutti e il progetto di crescita è di quelli importanti. Occasioni come questa non capitano tutti i giorni e mi auguro di essere solo all’inizio di una lunga e proficua collaborazione.”

Entusiasta anche il GM Roberto Conte: “Con Pierluigi mi lega un’amicizia decennale, e appena contattato ha accolto con grande entusiasmo questo nuovo incarico. In un processo di crescita che vede coinvolto non solo il gruppo squadra ma anche lo staff dirigenziale e organizzativo, confrontandoci con la società abbiamo ritenuto opportuno collocare all’interno del settore Volley una figura del genere. La scelta quindi è stata quasi naturale, avendo Pierluigi acquisito negli anni un’esperienza tale, che sono certo, possa esserci di grande aiuto.”

