Piergiorgio Fascina: Frosinone casa dello sport

“Grande soddisfazione e gioia in qualità di Membro di Giunta Cip e Delegato Fipic Lazio aver visto realizzarsi ciò che da tempo volevo per l’intera provincia di Frosinone, la casa dello sport paralimpico – ha affermato Piergiorgio Fascina – Un punto di riferimento per le associazioni sportive, per i nostri atleti e per le persone con disabilità. Tutto ciò grazie ad un grande lavoro di squadra con il Comune di Frosinone, in primis con il sindaco Riccardo Mastrangeli che ha sposato da subito questa richiesta mostrando grande sensibilità e disponibilità verso il mondo dello sport e della disabilità e con l’assessore alle Politiche Sociali Alessia Turriziani che ha lavorato concretamente con me all’iter che ha portato a questa grande apertura, per questo, un grazie sentito a loro e a tutta la squadra Cip, dal già presidente Marco Iannuzzi all’attuale Giuseppe Andreana per aver sostenuto la mia proposta, ottimo lavoro del delegato Cip Fr Cristiano De Poli; ad arricchire di contenuti la giornata, le parole e la benedizione di Sua Eccellenza il Vescovo Don Santo Marcianò che ringrazio della presenza. Questo solo l’inizio, per la crescita del movimento paralimpico in una provincia sempre più inclusiva”.