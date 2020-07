Piergiorgio Fascina, delegato regionale Fipic Lazio: “Auguri a Summer Square Contest che compie dieci anni”

“Auguri a Summer Square Contest che compie dieci anni – ha affermato Piergiorgio Fascina, delegato regionale Fipic Lazio – Evento che nel tempo ha riscosso straordinario successo richiamando atleti da ogni parte del mondo, financo la nazionale italiana pallacanestro in carrozzina, sia maschile sia femminile. Il basket nel centro storico di Veroli ha catturato l’attenzione di migliaia di spettatori soprattutto di chi nel cuore ha questo fantastico sport. Quest’anno, vista l’emergenza sanitaria, si terrà un laboratorio presso l’ex Convento dei Cappuccini che permetterà di praticare la pallacanestro all’aperto in sicurezza sul campo del Summer. Complimenti allo staff di Verolife che sebbene le difficoltà del momento è riuscito a garantire continuità, alle istituzioni che sin da subito hanno creduto in questa spettacolare manifestazione, agli sponsor che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione del progetto. Come Fipic nel Lazio abbiamo sostenuto diverse iniziative di carattere sportivo, sociale e culturale e continueremo senz’altro a sostenere Summer Square Contest che arricchisce Veroli e tutto il territorio”.

COMUNICATO STAMPA

