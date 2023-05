Piergianni Fiorletta sindaco di Ferentino al primo turno, questa mattina la proclamazione

Ferentino ha scelto il suo sindaco già al primo turno. Piergianni Fiorletta è stato eletto primo cittadino: un successo di tutta la squadra che ha consentito questo importante risultato. Fiorletta e la sua coalizione hanno infatti totalizzato il 64.19% dei consensi, andando quindi ben oltre la soglia del 50.01% che avrebbe consentito di evitare il ballottaggio. Oggi, mercoledì, alle 11.00 in Municipio ci sarà la proclamazione degli eletti e alle 13.00 la consegna della fascia da sindaco, che torna a Fiorletta dopo 20 anni dalla prima volta.

“È stata una vittoria della squadra – queste le prime parole del sindaco, che ha dedicato la vittoria a sua moglie – La nostra coalizione si è formata sul rispetto reciproco e sulla voglia di lavorare tutti insieme per il bene della città. È quello che faremo fin da subito, non appena espletate tutte le formalità. Ci metteremo subito al servizio della nostra Ferentino. Grazie a voi cittadini che ci avete dato fiducia”

