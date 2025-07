Pier Giorgio Frassati: il Santo della Montagna e della Carità Silenziosa

di Antonio Tanzilli.

Nel cuore del ventesimo secolo, tra le tensioni sociali e i grandi mutamenti culturali, la figura di Pier Giorgio Frassati emerge come un faro per i giovani, un modello di fede vissuta con semplicità, azione e gioia. Beatificato da san Giovanni Paolo II, è oggi riconosciuto come uno dei più grandi testimoni della santità laica. Una giovinezza controcorrente Pier Giorgio nacque a Torino il 6 aprile 1901, in una famiglia benestante e colta. Il padre, Alfredo, era direttore del quotidiano La Stampa e ambasciatore italiano a Berlino. Nonostante il prestigio sociale, la casa dei Frassati non era permeata da una fede particolarmente viva. Eppure, fin da piccolo, Pier Giorgio mostrò una profonda sensibilità religiosa e un amore autentico per i poveri. La sua adolescenza fu segnata da una vita spirituale intensa: rosario quotidiano, adorazione eucaristica, messa al mattino presto, anche quando gli impegni scolastici lo rendevano stanco. Ma ciò che rendeva unica la sua fede era il modo in cui la traduceva in opere concrete di carità. Il Vangelo vissuto tra i poveri Iscritto alla facoltà di ingegneria mineraria, non per ambizione personale ma per servire meglio i lavoratori, Pier Giorgio divideva il suo tempo tra lo studio, l’alpinismo e l’assistenza ai poveri. Visitava malati, portava viveri, spendeva ogni soldo in beneficenza, mantenendo tutto nel più assoluto silenzio. “Gesù mi fa visita ogni mattina nella Comunione; io gliela restituisco andando tra i poveri”, scriveva. Molti poveri lo conobbero come un giovane amico che portava aiuto senza fare prediche, con il sorriso sulle labbra e il Rosario in tasca. Un alpinista con l’anima rivolta al cielo Appassionato di montagna, Pier Giorgio vedeva nelle vette uno specchio della grandezza di Dio. In alta quota trovava pace, forza e ispirazione. La famosa foto che lo ritrae mentre punta lo sguardo verso la vetta, con la scritta “Verso l’alto”, è divenuta un simbolo della sua spiritualità: vivere protesi verso ciò che è più alto, più vero, più puro. Una morte che rivela una vita nascosta Nel giugno 1925 contrasse una forma fulminante di poliomielite, probabilmente durante una visita a una casa povera. In pochi giorni, la malattia lo condusse alla morte. Morì il 4 luglio 1925, a soli 24 anni, nel silenzio e nella serenità cristiana. La sua morte fece emergere la sua vera statura spirituale. Al funerale, centinaia di poveri si presentarono in chiesa: erano le persone che Pier Giorgio aveva aiutato per anni, di nascosto anche alla sua stessa famiglia. Beatificazione e messaggio per il nostro tempo Il 20 maggio 1990, Giovanni Paolo II lo beatificò a Roma, definendolo “l’uomo delle Beatitudini”. Il Papa volle proporlo come modello per i giovani, capace di unire preghiera, studio, impegno politico e sociale in un’unità profonda. Il suo motto personale – “Verso l’alto” – oggi rappresenta un invito a non accontentarsi della mediocrità, ma a vivere una fede che si fa azione, una vita spirituale che non fugge dal mondo ma lo trasforma. Conclusione Pier Giorgio Frassati è un beato moderno, vivo, credibile. È il santo con le scarpe sporche di fango per aver camminato nelle case dei poveri, con le mani segnate dalla roccia della montagna, con il cuore infiammato d’amore per Dio e per gli uomini. In un mondo che spesso separa fede e realtà, spirito e azione, la sua breve ma intensa esistenza ci ricorda che la santità è accessibile, giovane, contagiosa. Non è fuga dal mondo, ma immersione piena nella realtà, con lo sguardo fisso su Dio.