Pienone anche a Pastena, Vallecorsa e Isola del Liri per Mario Abbruzzese

Grande successo per L’Europa dei territori in provincia di Frosinone. Ieri, il tour di Mario Abbruzzese, candidato della Lega alle elezioni Europee di Giugno nella circoscrizione Italia Centrale ha toccato i centri di Pastena, Vallecorsa e Isola del Liri. Tantissimo l’entusiasmo dei sostenitori che hanno ancora una volta dimostrato il loro calore al già presidente del consiglio regionale del Lazio, ormai in pieno forcing a poco più di un mese dalle data delle elezioni.

Ad accompagnare Mario Abbruzzese, anche il deputato Nicola Ottaviani, il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli e il consigliere provinciale Andrea Amata. A Pastena hanno fatto gli onori di casa il sindaco Angelo D’Ovidio, il vice sindaco Daniele De Lellis e il dirigente Luca D’Arpino. Mentre nella tappa di Vallecorsa ad accogliere i sostenitori del carroccio c’erano il vice sindaco Elio Iacovacci, il consigliere comunale Massimo Ferracci e la coordinatrice della Lega, Monica Lauretti.

“Nel contesto del Green Deal europeo, – ha detto Abbruzzese – è fondamentale garantire la tutela degli agricoltori e del settore agricolo nel suo complesso, bilanciando la necessità di ridurre le emissioni con la sostenibilità economica delle pratiche agricole. A Bruxelles lavoreremo con determinazione per assicurare condizioni eque e sostenibili per gli agricoltori, affinché possano continuare a operare in modo efficiente e responsabile.

Inoltre, è importante riconoscere che non tutte le iniziative “green” sono necessariamente vantaggiose. È nostro dovere proteggere le famiglie e le imprese da iniziative eccessivamente onerose o non realistiche, come ad esempio le cosiddette “case green”. Dobbiamo riflettere attentamente sulle politiche proposte, assicurandoci che siano sostenibili e concretamente vantaggiose per la prosperità delle famiglie e la vitalità delle imprese”.

“La tutela delle famiglie – ha concluso Abbruzzese – e delle imprese costituisce un pilastro fondamentale della nostra visione politica. Dobbiamo impegnarci a sostenere politiche che promuovano la crescita economica e la stabilità, garantendo opportunità e sicurezza per tutti”.

