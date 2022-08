Piena solidarietà alla ASD Torrice Runners da parte di Noi per Torrice

Il sindaco di Torrice Alfonso Santangeli ha denunciato sui social e sui media di aver subito offese da un organizzatore della Maratonina d’autunno, evento che coinvolge centinaia di persone che per un giorno raggiungono la nostra cittadina di Torrice.

La circostanza è stata subito smentita dalla Torrice Runners .

Sulla questione intervengono i Consiglieri del Gruppo Noi Per Torrice Fabrizio De Santis, Valtere Tallini e Giammarco Florenzani :

“ Noi la Maratonina d’autunno l’abbiamo sempre vissuta così, mettendoci a disposizione degli organizzatori.

Senza pensare alle stellette da sceriffi e ai nomi sui manifesti.

Ed il giorno della corsa siamo a fare la fila per il nostro pettorale e poi insieme in coda al meraviglioso gruppo di gara.

Conosciamo L’arroganza di certi amministratori. È gente di scarsissimo spessore morale che arriva addirittura ad accuse infondate pur di mettere in cattiva luce quelle associazioni che hanno sempre fatto per Torrice, la cui unica colpa è quella di non alimentare l’ego di questi strampalati soggetti che non hanno capito cosa significa essere amministratori.

Non significa essere superiori agli altri, non significa decidere sugli altri.

Essere amministratori significa mettersi in coda al gruppo ed aiutare tutti per il piacere e l’onore di farlo senza cercare stellette o gratificazioni.

Le stellette le mette la vita.

Piena solidarietà all’ASD Torrice Runners, orgoglio del nostro territorio.

Piena solidarietà al Presidente Faustino Moriconi.

Noi come sempre, anche in questo nostro diverso ruolo, siamo a disposizione.

Sempre in coda al gruppo.

Con umiltà e passione.

Viva la Maratonina di Torrice.

Viva la Asd Torrice Runners.

Viva Torrice.”

