Piedimonte San Germano, Vincitorio: “Dopo 20 anni di nuovo uno spazio di partecipazione e crescita per i giovani”

Con grande entusiasmo, il consigliere comunale Alessandro Vincitorio, delegato alle politiche giovanili, annuncia il ritorno del Consiglio Comunale dei Ragazzi nel Comune di Piedimonte San Germano, un’iniziativa che mancava da oltre vent’anni e che rappresenta un passo fondamentale verso il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni nella vita pubblica.

«Si tratta di un momento storico per la nostra comunità – dichiara Vincitorio – perché restituiamo ai giovani uno strumento importante di partecipazione, ascolto e formazione civica. Dopo due decenni, torniamo a investire concretamente nei ragazzi, dando loro voce e responsabilità».

Il progetto prenderà ufficialmente avvio il prossimo 17 aprile, giornata in cui verrà presentato agli studenti presso l’Istituto Comprensivo Don Minzoni di Piedimonte San Germano. In questa occasione saranno illustrati il funzionamento, le finalità e le opportunità offerte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, un organismo pensato per avvicinare i più giovani alle istituzioni e alla gestione della cosa pubblica.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà chiamato a confrontarsi su temi di grande rilevanza e attualità, tra cui: problematiche giovanili, politiche ambientali, sport e tempo libero, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, rapporti con associazioni impegnate nella tutela dei diritti dei minori, volontariato e solidarietà. Non mancherà inoltre la possibilità di affrontare ogni altra tematica che i ragazzi riterranno importante per il benessere della comunità.

«Vogliamo costruire cittadini consapevoli e responsabili – prosegue Vincitorio – capaci di sviluppare senso critico, spirito di iniziativa e attenzione verso il bene comune. Questo progetto non è solo educativo, ma rappresenta una vera palestra di democrazia».

L’Amministrazione comunale rinnova così il proprio impegno nel promuovere politiche giovanili concrete e inclusive, convinta che il futuro del territorio passi attraverso l’ascolto e la valorizzazione delle nuove generazioni.