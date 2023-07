Piedimonte San Germano – Stellantis, Regione Lazio al fianco del MIMIT

<<Voglio ringraziare il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per la convocazione Interistituzionale per il rilancio del settore dell’automotive. Il dialogo con Stellantis, per cercare di arrivare a condividere un progetto industriale di sviluppo di ampio respiro e di lungo termine, è fondamentale>>. La Regione Lazio, grazie al lavoro che sta portando avanti l’assessore Angelilli, sarà parte attiva per fare in modo che si possa garantire e incrementare la produzione, stimolare nuovi investimenti, promuovere un progetto di transizione energetica, capace di garantire anche l’occupazione. << Per la nostra provincia il settore dell’industria automobilistica è un asse portante, con Stellantis e l’indotto si dà lavoro a migliaia di famiglie; pertanto ci impegneremo per salvaguardarlo>>.

Daniele Maura Cons. Reg.