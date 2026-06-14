Piedimonte San Germano, “Spazio Sviluppo Lazio Meridionale”: un nuovo hub multifunzionale per cittadini, imprese e professionisti

Taglio del nastro a Piedimonte San Germano per lo Spazio Sviluppo Lazio Meridionale. Apre ufficialmente le porte, presso il Centro Commerciale “Le Grange” in Via Casilina, un innovativo hub fisico multifunzionale ideato come punto di riferimento concreto per l’intero territorio. La struttura nasce con l’obiettivo di offrire risposte efficaci, ascolto e strumenti operativi a cittadini, giovani, lavoratori, imprese e aspiranti imprenditori nei settori del lavoro, della formazione, dello sviluppo aziendale e dei servizi digitali.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte le principali autorità locali, i rappresentanti del mondo produttivo e i partner strategici del progetto. Presenti anche l’Assessore Regionale a Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica on. Alessandro Calvi, l’assessore regionale a Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste on. Giancarlo Righini e il vicepresidente della XI commissione Sviluppo economico della Regione Lazio on. Daniele Maura a testimonianza della forte valenza strategica che questo hub riveste non solo a livello locale, ma per l’intera programmazione e crescita del Lazio meridionale.

La nuova struttura offrirà un ventaglio integrato di attività e consulenze operative. All’interno dell’hub, l’area dedicata all’orientamento al lavoro e al job matching aiuterà gli utenti a definire i propri obiettivi professionali e a intercettare le opportunità del territorio. Parallelamente, il Laboratorio Startup fornirà assistenza a chi desidera avviare un’impresa, supportando la stesura di business plan, l’analisi degli aspetti fiscali e l’accesso a bandi e finanziamenti. I cittadini e le imprese potranno inoltre contare sulla formazione specialistica per lo sviluppo di competenze professionali e digitali, oltre che sul supporto pratico dello Sportello Digitale PA per il disbrigo delle pratiche. Completano l’offerta lo spazio di coworking condiviso per lo sviluppo di nuove collaborazioni e lo Sportello Primo Ascolto, un’area protetta pensata per accogliere e indirizzare chiunque si trovi in una situazione di momentanea difficoltà.

«L’apertura dello Spazio Sviluppo Lazio Meridionale rappresenta un traguardo fondamentale e strategico, non solo per la nostra comunità di Piedimonte San Germano, ma per l’intero comprensorio e per i comuni limitrofi – ha affermato il Sindaco di Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi – Ospitare nel nostro territorio un hub di questa portata, capace di far coesistere in un unico luogo fisico i servizi essenziali al cittadino, il supporto specialistico alle imprese e l’orientamento mirato per i giovani e i disoccupati, significa fare una scelta di campo ben precisa: significa investire concretamente sul futuro e sulle competenze delle nostre persone. Viviamo in un’epoca di grandi trasformazioni digitali e lavorative, e le amministrazioni locali hanno il dovere di favorire la nascita di presidi di prossimità che non lascino indietro nessuno. Siamo certi che questo centro diventerà rapidamente un vero e proprio motore di crescita socio-economica, fungendo da cerniera e accorciando significativamente le distanze tra le istituzioni, il mondo del lavoro, le università e il nostro ricco tessuto produttivo. È una risposta concreta alla richiesta di centralità e sviluppo che arriva da tutto il Lazio meridionale. Un ringraziamento lo rivolgo a tutta l’amministrazione comunale che ha creduto in questo progetto e in particolare al consigliere Alessandro Vincitorio che, dopo il conferimento della delega, ha lavorato per rendere attuabile questo finanziamento attraverso la realizzazione di uno sportello fisico che possa rappresentare un punto di contatto per aiutare concretamente cittadini ed imprese. Infine un ringraziamento alla Regione Lazio per aver finanziato il nostro progetto».

«Con Spazio Sviluppo Lazio Meridionale vogliamo proporre un modello di sussidiarietà e supporto concreto – ha aggiunto il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Axia STP Marco Carrocci – Questo non sarà solo un luogo di uffici, ma un ecosistema vivo, capace di spaziare dall’orientamento al lavoro, fino al supporto specialistico per la creazione di startup e all’attivazione di servizi digitali della PA. Offriamo inoltre uno spazio di coworking attrezzato per freelance e professionisti per stimolare sinergie e networking sul territorio. Il nostro obiettivo è liberare il potenziale inespresso del Lazio meridionale».