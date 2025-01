PIEDIMONTE SAN GERMANO – SPACCIO DI DROGA, I CARABINIERI DENUNCIANO IN STATO DI LIBERTA’ UN 63ENNE DEL LUOGO

I Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino un 63enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno fermato per un controllo l’uomo, sospettato di spaccio di sostanze stupefacenti. A questo punto, ricorrendone i presupposti di legge, il 63enne è stato sottoposto a perquisizione domiciliare il cui esito ha confermato i sospetti. I Carabinieri, infatti, hanno rinvenuto alcune dosi di hashish e cocaina, pronte per essere cedute a tossicodipendenti del luogo, nonché un bilancino digitale di precisione e materiale per il confezionamento della droga.L’attività investigativa che la Compagnia Carabinieri di Cassino svolge contro lo spaccio di sostanze stupefacenti è quotidiana e mira sia a reprimere il fenomeno criminale sia a prevenire e sensibilizzare, soprattutto i giovani, sul danno e le conseguenze dell’assunzione di qualsiasi tipologia di droga. Si precisa che la vicenda giudiziaria si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

