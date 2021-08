Piedimonte San Germano, si spaccia per agente assicurativo, emette polizza assicurativa falsa : denunciato

I militari della Stazione di Piedimonte San Germano, deferivano in stato di libertà un 23enne residente a Napoli, già censito per reati contro il patrimonio, perché responsabile di “truffa”.Il giovane, nello scorso mese di aprile, mediante un’inserzione su di un apposito sito internet, si spacciava per un agente di una nota compagnia di assicurazione e dopo trattative telefoniche e messaggistiche, riusciva a farsi versare la somma di oltre 200 euro sulla propria postpay da un 58enne cassinate, in cambio dell’emissione a favore di quest’ultimo della copertura assicurativa di un motociclo, rivelatasi falsa.

comunicato stampa – foto archivio