Piedimonte San Germano – Scuola e Carabinieri insieme per la cittadinanza attiva e la cultura della legalità

Dialogo aperto e simulazioni pratiche all’Istituto Comprensivo per avvicinare i giovani alle istituzioni e promuovere la cittadinanza attiva.

Promuovere la cultura della legalità, stimolare la cittadinanza attiva e abbattere le distanze tra le nuove generazioni e le istituzioni. Con questi obiettivi si è svolto, presso l’Istituto Comprensivo di Piedimonte San Germano, l’atteso incontro che ha visto protagonisti circa 200 alunni della Scuola Media e i militari dell’Arma dei Carabinieri.

L’evento si inserisce all’interno di un ampio programma di sensibilizzazione che sta coinvolgendo i principali plessi scolastici del territorio. Ad accogliere i militari è stato il Dirigente Scolastico Dott. Pietro Pascale, che ha sottolineato l’importanza di fare rete per la crescita dei ragazzi.

Lontano dallo schema della classica lezione frontale, l’incontro si è trasformato in un dibattito dinamico e interattivo. Gli studenti hanno partecipato con estremo entusiasmo, incalzando i Carabinieri con domande stringenti e riflessioni personali.

Il momento centrale dell’iniziativa ha visto la partecipazione delle unità cinofile dell’Arma. I militari, con il supporto dei conduttori e dei cani specializzati, hanno illustrato sul campo le delicate attività operative legate alla ricerca di sostanze stupefacenti, alla localizzazione di materiale esplosivo e al soccorso di persone scomparse. Le simulazioni pratiche hanno catturato l’attenzione degli alunni, mostrando da vicino le specifiche attività che quotidianamente si effettuano controllo del territorio.

L’incontro ha voluto offrire agli studenti gli strumenti critici necessari per riconoscere e prevenire tempestivamente le situazioni di rischio. La rinnovata collaborazione tra il mondo della scuola e l’Arma dei Carabinieri conferma l’assoluta centralità dell’azione preventiva. L’obiettivo comune resta quello di formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di muoversi con empatia, rispetto e prudenza tanto nella quotidianità fisica quanto nella complessa dimensione digitale.