Piedimonte San Germano, rigenerazione urbana e partecipazione: al via il “Bando delle Idee” per piazza Municipio

Piedimonte San Germano punta su rigenerazione urbana e coinvolgimento diretto della comunità per ridisegnare uno degli spazi simbolo del paese. Con il Bando delle Idee dedicato alla riqualificazione di piazza Municipio, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gioacchino Ferdinandi avvia un percorso ambizioso che mette al centro ascolto, condivisione e qualità progettuale.

Una scelta politica chiara, come sottolineato dallo stesso primo cittadino: le soluzioni migliori nascono dal confronto e dalla partecipazione, non da decisioni calate dall’alto. L’iniziativa guarda al futuro senza perdere di vista l’identità storica di Piedimonte San Germano, puntando su valore architettonico, sostenibilità ambientale e inclusione sociale.

Il bando apre un confronto pubblico rivolto a professionisti e studenti, chiamati a presentare visioni e proposte progettuali capaci di interpretare il ruolo di piazza Municipio come cuore pulsante della comunità pedemontana. Un laboratorio di idee che intende trasformare lo spazio urbano in un luogo più funzionale, accogliente e rappresentativo.

Le due migliori proposte saranno selezionate da una commissione di esperti sulla base di criteri prestabiliti e successivamente sottoposte al giudizio dei cittadini attraverso un Click Day, strumento di partecipazione diretta che consentirà alla comunità di esprimere la propria preferenza. L’amministrazione comunale si riserva inoltre di riconoscere premi economici ai progetti meglio classificati.

La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata al 9 marzo 2026. Un appuntamento che segna l’avvio di un percorso condiviso, nel quale Piedimonte San Germano sceglie di costruire il proprio futuro urbano partendo dall’ascolto e dal coinvolgimento della sua comunità.

