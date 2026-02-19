Piedimonte San Germano, raccolta differenziata: controlli, risultati e partecipazione crescente

Insieme alla Polizia Locale, nonostante il meteo avverso, sono partite le verifiche sul corretto conferimento dei rifiuti negli appositi mastelli.
Dobbiamo fare alcune considerazioni importanti:
Gli abbandoni stanno diminuendo in modo significativo
I conferimenti errati sono sempre meno
Sempre più famiglie stanno aderendo al nuovo sistema di raccolta: ad oggi sono 2.735 le utenze che hanno già ritirato i mastelli
Un dato particolarmente significativo riguarda l’ultimo periodo: dal 1° febbraio ben 380 famiglie si sono recate presso l’Unione per provvedere al ritiro.
Questo significa che la comunità sta rispondendo con senso di responsabilità. E di questo vi ringraziamo.
A breve pubblicheremo un video per spiegare meglio il nuovo sistema di monitoraggio: ogni operatore è dotato di un apposito rilevatore elettronico che registra il conferimento di ciascun mastello associato alla singola utenza.
Un sistema moderno, trasparente e finalizzato a migliorare il servizio e garantire equità.
Chi non ha ancora ritirato il proprio mastello è invitato a farlo quanto prima.
Continuiamo così. Il decoro e il rispetto del nostro territorio dipendono dall’impegno di tutti. Grazie!