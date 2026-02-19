Piedimonte San Germano, raccolta differenziata: controlli, risultati e partecipazione crescente

admin
pdsgermano 𝗥𝗔𝗖𝗖𝗢𝗟𝗧𝗔 𝗗𝗜𝗙𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗭𝗜𝗔𝗧𝗔 c𝗢𝗡𝗧𝗥𝗢𝗟𝗟𝗜, 𝗥𝗜𝗦𝗨𝗟𝗧𝗔𝗧𝗜
Share on Tumblr
Insieme alla Polizia Locale, nonostante il meteo avverso, sono partite le verifiche sul corretto conferimento dei rifiuti negli appositi mastelli.
Dobbiamo fare alcune considerazioni importanti:
✅ Gli abbandoni stanno diminuendo in modo significativo
✅ I conferimenti errati sono sempre meno
✅ Sempre più famiglie stanno aderendo al nuovo sistema di raccolta: ad oggi sono 2.735 le utenze che hanno già ritirato i mastelli
Un dato particolarmente significativo riguarda l’ultimo periodo: dal 1° febbraio ben 380 famiglie si sono recate presso l’Unione per provvedere al ritiro.
Questo significa che la comunità sta rispondendo con senso di responsabilità. E di questo vi ringraziamo.
🎥 A breve pubblicheremo un video per spiegare meglio il nuovo sistema di monitoraggio: ogni operatore è dotato di un apposito rilevatore elettronico che registra il conferimento di ciascun mastello associato alla singola utenza.
Un sistema moderno, trasparente e finalizzato a migliorare il servizio e garantire equità.
Chi non ha ancora ritirato il proprio mastello è invitato a farlo quanto prima.
Continuiamo così. Il decoro e il rispetto del nostro territorio dipendono dall’impegno di tutti. Grazie!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *