Piedimonte San Germano, Pignalberi Piu’ Italia:”la politica adotti una strategia per salvaguardare l’industria automobilistica”

Il Presidente Nazionale Più Italia Fabrizio Pignalberi lancia l’allarme, in quanto la provincia di Frosinone si attesta al primo posto nel Centro Italia per l’elevato tasso di disoccupazione e chiede alle istituzioni di qualsiasi colore politico di mobilitarsi, al fine di evitare che lo stabilimento Fiat di Piedimonte San Germano e tutto l’indotto venga depotenziato. Per Pignalberi: “È necessario che la politica adotti una strategia nazionale volta a garantire la sopravvivenza dell’industria automobilistica nel nostro Paese. Il Governo non può continuare a far finta di nulla, poiché il management Stellantis ha già anticipato e ribadito in diverse occasioni che non conviene produrre in Italia, a causa degli eccessivi costi energetici. Occorre seriamente riflettere sulle criticità presenti in Italia, legate alla fiscalità e non solo alla produzione energetica. Se la politica continua a non prendere posizione, a non ascoltare le parti sociali e le istanze provenienti dai territori, rischiamo di perdere investimenti importanti e vedere trasferite attività produttive in altre Nazioni. L’ attività industriale nella provincia di Frosinone è già quasi totalmente azzerata. Non possiamo permetterci di perdere anche lo stabilimento di Piedimonte San Germano, fiore all’occhiello dell’industria del centro Sud”.

