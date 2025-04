Piedimonte San Germano, operaio investito da un muletto nello stabilimento Stellantis

Nella tarda serata di ieri, 31 marzo 2025, intorno alle 22:30, si è verificato un incidente sul lavoro all’interno dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. Un operaio quarantenne, residente a Monte San Giovanni Campano, è stato investito da un muletto in movimento mentre si trovava in fabbrica.

L’uomo, rimasto cosciente dopo l’impatto, ha riportato dolori agli arti inferiori. È stato soccorso sul posto e trasportato all’ospedale di Cassino per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulta in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Piedimonte San Germano e il personale dello SPRESAL per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Foto archivio

