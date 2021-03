Piedimonte San Germano, maltrattamenti in famiglia ed estorsione: arrestato 32enne

Nella decorsa notte in Piedimonte San Germano, i militari della locale Stazione, collaborati da quelli del NORM della Compagnia, hanno tratto in arresto nella flagranza dei reati di “maltrattamenti in famiglia ed estorsione” un 32enne del luogo, già censito per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti. Lo stesso, per motivi riconducibili alla mancata elargizione da parte dei genitori di denaro occorrente verosimilmente per l’acquisto di sostanze stupefacenti, si rendeva autore dell’ennesima violenta aggressione nei loro confronti, distruggendo parte dei suppellettili presenti nell’abitazione. Gli anziani genitori, a seguito della reiterata condotta violenta del figlio, si sono visti costretti ad allertare i militari operanti tramite il numero di emergenza 112 i quali intervenuti sul posto hanno tratto in arresto l’uomo. L’arrestato, espletate formalità di rito e su disposizione della competente A.G., è stato associato presso la Casa Circondariale di Cassino.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati