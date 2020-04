Piedimonte San Germano: la benedizione dei ramoscelli di ulivo.

A Piedimonte San Germano, come in tutti i paesi cristiani, oggi è una Domenica delle Palme senza chiesa e senza i tradizionali canti che da sempre caratterizzano la nostra fede.Ma anche nelle restrizioni attuali e nel buonsenso cittadino, l’ulivo può essere ugualmente parte di questa Domenica che introduce la Settimana Santa.

Infatti, ieri pomeriggio, il parroco Don Tonino Martini, alla presenza del Sindaco Gioacchino Ferdinandi, degli uomini dell’arma dei Carabinieri della stazione pedemontana, ha benedetto i ramoscelli di ulivo che saranno consegnati nelle case dei cittadini di Piedimonte dai volontari del COC, perché mai come in questo momento la fede e le tradizioni possono essere di conforto per molti.

Ufficio stampa