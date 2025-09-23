Piedimonte San Germano, il sindaco Ferdinandi annuncia nuove deleghe: “Più forza al lavoro di squadra”

Piedimonte San Germano. Nuove deleghe e nuova energia per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gioacchino Ferdinandi. Con un post ufficiale pubblicato sui propri canali social, il primo cittadino ha comunicato l’assegnazione di ulteriori incarichi a tre consiglieri comunali, definendolo “un passo importante e tangibile per dare ancora più forza al nostro lavoro di squadra”.

Le deleghe assegnate riguardano settori chiave della vita amministrativa e sociale della città.

Carlo Cerrito seguirà gli Affari Legali, con l’obiettivo – sottolinea Ferdinandi – di “favorire un dialogo sempre più chiaro e trasparente tra amministrazione e comunità”.

Nunzio Di Palma continuerà a occuparsi di Protezione Civile, Agricoltura, Caccia e Pesca, ambiti che il sindaco ha definito “fondamentali per la sicurezza e lo sviluppo del nostro territorio”.

Alessandro Vincitori avrà invece la responsabilità di Politiche Giovanili e Sportello Europeo, un settore strategico per stimolare il coinvolgimento dei giovani e creare nuove opportunità di crescita.

“Queste scelte – ha spiegato Ferdinandi – nascono da fiducia, competenza e, soprattutto, dalla voglia di fare bene. Il nostro obiettivo resta semplice: migliorare i servizi, ascoltare le persone e costruire insieme il futuro della nostra città”.

Con questa riorganizzazione, l’amministrazione comunale intende rafforzare il proprio impegno, puntando su partecipazione, trasparenza e valorizzazione delle competenze interne al consiglio.