Piedimonte San Germano, grande successo per la seconda edizione di “INTERSTILE in AMICIZIA”

Un evento straordinario, ricco di energia, passione e collaborazione, ha animato sabato 5 aprile il

Palazzeto Sportivo Mauro Iavarone di Piedimonte San Germano. La seconda edizione dello stage

“INTERSTILE in AMICIZIA”, un’iniziativa unica nel suo genere, ha visto la partecipazione di oltre 60

atleti, dai più giovani di soli 4 anni ai più esperti, che hanno avuto l’opportunità di crescere e

migliorarsi grazie all’incredibile experienza dei Maestri presenti.L’evento, organizzato dal Maestro

Fionda Massimiliano, responsabile della scuola di karate SANKUKAI Asd KARATEKAI, e dal Maestro

Domenico Veronesi, responsabile della NOCS SCHOOL di Ju Jitsu, ha visto la sinergia di due grandi

realtà sportive del CONI, ASI e ACSI, creando un’atmosfera di vera unione e amicizia tra le diverse

discipline, dimostrazione che l’unione dei vari enti sportivi possano insieme diffondere lo sport. A

scendere in campo, infatti, sono stati Maestri d’eccezione, tutti pronti a trasmetere la loro

straordinaria esperienza. Tra di loro, il Maestro Angelo Carlucci, portavoce del Judo, il Maestro

Roberto Cerecchi con il suo Aikido, il Maestro Francesco Belli della NOCS School con il Ju Jitsu e la

Maestra Carla Mazzarella, una vera esperta nel setore Olistico e del Benessere. Ognuno ha

contribuito a rendere questo stage un viaggio sensoriale e tecnico senza pari, dove ogni atleta ha

potuto arricchire la propria preparazione in un contesto di continuo scambio. Lo stage è stato molto

più di un semplice allenamento: è stato un’esperienza di crescita personale e di inclusione sociale,

dove i giovani atleti, insieme ai loro genitori, si sono unito soto il comune spirito di passione per lo

sport. Un vero e proprio workshop multidisciplinare, dove i partecipanti si sono alternati sul tatami

per affinare le loro abilità, approfitando degli insegnamenti dei Maestri, che hanno saputo guidarli

con passione, dedizione e competenza. Un momento davvero emozionante si è vissuto con l’esame

di passaggio di grado degli allievi della NOCS School, che hanno coronato un percorso di impegno e

crescita con il conseguimento dei loro nuovi gradi. Ma non è finita qui! La Maestra Carla Mazzarella

ha chiuso in grande stile l’evento, regalando a tutti i presenti un’esperienza unica: un bagno sonoro

con campane tibetane, gong e tamburo sciamanico, un viaggio di rilassamento e riequilibrio che ha

coinvolto atleti, genitori e tutti i partecipanti, in un’atmosfera di totale benessere fisico e mentale.

Un momento davvero speciale, che ha fato vibrare l’anima di ogni singola persona presente. A

chiusura dell’evento, il Maestro Fionda e il Maestro Veronesi hanno espresso un sentito

ringraziamento a tutti i partecipanti, agli illustri ospiti e a tute le persone che hanno contribuito al

successo dell’evento. Un grazie par�colare è andato ai dirigenti nazionali: dell’ACSI, Avv. Lanni

Michele e delll’ ASI l’ Avv. Fabio Bracaglia, per il loro instancabile supporto, che ha reso possibile la

realizzazione di questo evento con la loro continua vicinanza e il sostegno alla crescita dello sport.

Medagliete e attestati di partecipazione sono stati consegnati con orgoglio a ciascun atleta, come

simbolo di un impegno che va ben oltre la semplice competizione, ma che è fondato sulla crescita,

sulla passione e sull’amicizia. Un grazie speciale va anche all’amministrazione del Comune di

Piedimonte San Germano, in particolare all’assessore allo sport Valerio D’Alessandro, per il supporto

instancabile che ha permesso la realizzazione di questo evento che si è rivelato un trionfo soto ogni

punto di vista. La seconda edizione di “INTERSTILE in AMICIZIA” è stata un successo straordinario,

confermando che lo sport, quando diventa condivisione e passione, è in grado di creare legami

indissolubili e di arricchire profondamente l’anima di chi vi partecipa. Non vediamo l’ora di ripetere

questa incredibile esperienza nel 2026!

