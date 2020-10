Piedimonte San Germano (FR) – Violazione e occupazione abusiva di un appartamento sotto sequestro: denunciata 45enne

A seguito di segnalazione giunta sull’utenza 112 della Compagnia Carabinieri di Cassino, ove venivano segnalati rumori provenienti da un appartamento già oggetto di sequestro preventivo per occupazione abusiva, i militari della Stazione di Piedimonte San Germano giunti sul posto constatavano la presenza di una 45enne, già censita per minaccia, calunnia e atti persecutori, e della figlia minorenne, entrambe residenti nel basso pontino. I militari operanti accertata la violazione di sigilli, nonché l’occupazione abusiva dell’appartamento, provvedevano a denunciare la 45enne per “invasione di terreni o edifici pubblici destinati ad uso pubblico e violazione di sigilli”. L’appartamento è stato posto nuovamente sotto sequestro.

COMUNICATO STAMPA – FOTO WEB

Correlati