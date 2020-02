Piedimonte San Germano (FR) – Lo sport contro il bullismo

Si è tenuto a Piedimonte San Germano sabato scorso un evento contro il bullismo che ha visto la partecipazione di tanti giovani e numerosi estimatori dello sport. L’iniziativa, organizzata dall’ACSI e da Exodus col sostegno del Comune, ha accolto nella palestra comunale “Mauro Iavarone” diversi esperti di sport, diritto e scuola, oltre a rappresentanti istituzionali e membri delle molte associazioni sportive pedemontane.Il sindaco “padrone di casa” Gioacchino Ferdinandi e l’assessore allo sport Valerio D’Alessandro hanno portato l’esempio del lavoro svolto in questi anni dall’amministrazione comunale che con molti sforzi è riuscita attraverso le associazioni sportive ad offrire alla cittadinanza ben quattro discipline sportive, da sempre contro bullismo e discriminazione.Il Sindaco ha affermato:”Si deve educare affinché gli episodi di bullismo non avvengano soprattutto attraverso la scuola, anche la legislazione sta facendo il suo”.Valerio D’Alessandro, assessore allo sport ha dichiarato: “Lo sport è stare bene tra amici, il bullismo è un problema che si affronta prima di tutto parlandone. Cerchiamo di promuovere il rispetto in tutte le discipline perché lo sport fa bene quando non fa male”.

COMUNICATO STAMPA