Piedimonte San Germano (FR) – Gli auguri di fine anno scolastico del sindaco Ferdinandi e dell’assessore Tomassi

Siamo giunti alla conclusione di un altro anno scolastico, un anno inaspettato, difficile e complicato che ha messo a dura prova tutti noi, soprattutto il mondo della scuola.In questi mesi l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ci ha costretti a cambiare le nostre abitudini, ma soprattutto ha costretto voi studenti insieme agli insegnanti a concepire un nuovo metodo di studio attraverso la didattica a distanza. A tal proposito vorremmo fare i nostri più sinceri complimenti a tutto il corpo docenti che non ha perso l’entusiasmo e la passione per il lavoro e che ha continuato a dedicarsi all’insegnamento con inventiva sostenendo e incoraggiando continuamente i nostri studenti.Un ringraziamento di vero cuore anche ai genitori che, con pazienza hanno seguito i loro ragazzi, sedendosi vicino a loro, aiutandoli nello studio ed interfacciandosi con i docenti sulle piattaforme online, dimostrando ancora una volta la loro particolare attenzione e collaborazione con il mondo scolastico.Ci sarebbe piaciuto potervi salutare di persona porgendovi i nostri più sinceri auguri per i risultati ottenuti,i nostri complimenti per non esservi arresi al momento di difficoltà e di aver continuato a studiare cercando di dare il meglio di voi. In particolare volevamo fare i complimenti agli studenti di quinta elementare per come sono riusciti a concludere il loro percorso scolastico e agli studenti delle terze medie per come hanno affrontato e superato gli esami. Un grosso in bocca al lupo, invece, ai nostri ragazzi che si stanno preparando ad affrontare l’esame di maturità.Ci rammarica dovervi mandare in questo modo i nostri complimenti ed i nostri auguri, sappiamo che il contatto con amici ed insegnanti vi è mancato tantissimo, ma dobbiamo guardare al futuro con speranza ed ottimismo sperando che a settembre tutto possa tornare alla normalità.Grazie di nuovo e in bocca al lupo per il vostro futuro.

Il Sindaco Avv. Gioacchino Ferdinandi – L’Assessore ai Serv. Scolastici Dott.ssa Marialisa Tomassi

