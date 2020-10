Piedimonte San Germano (FR) – Furto aggravato: in due denunciati

In Piedimonte San Germano, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a conclusione di specifica attività info-investigativa deferiva in stato di libertà , alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di “furto aggravato continuato” un 58enne ed un 55enne, entrambi residenti nel predetto Comune. L’attività intrapresa a seguito di una segnalazione della Società concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas metano in quel comune, permetteva di accertare che i deferiti, mediante reiterate manomissioni dei sigilli posti sui contatori della fornitura, già oggetto di distacco per morosità, prelevavano fraudolentemente gas metano per uso domestico.

Comunicato stampa foto archivio