Piedimonte San Germano (FR) – Furto aggravato: denunciato padre e figlio

Sempre in Piedimonte San Germano, nella giornata odierna, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di attività di indagine intrapresa a seguito di un furto perpetrato presso un esercizio commerciale del posto, deferivano in stato di libertà’ un 48enne della zona (già censito per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti) ed il figlio 16enne, per il reato di “furto aggravato in concorso”.Gli operanti accertavano, anche mediante la visione delle immagini estrapolate dalle telecamere presenti, che i predetti nella notte del 24 agosto u.s., dopo aver infranto una vetrina del negozio entravano nell’attività asportando molti capi di abbigliamento, in particolare maglie e pantaloni di varie marche, per un valore di circa 1500 euro, facendo poi perdere le loro tracce.

