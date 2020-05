Piedimonte San Germano (FR) – Ferdinandi e D’Alessandro annunciano: “Dal 19 maggio riparte il mercato settimanale”

Da oggi 19 maggio potranno riaprire tutte le categorie merceologiche.Il Sindaco dichiara che dopo una lunga riunione odierna, è stato deciso per un’apertura di tutte le categorie di commercianti in piena sicurezza, secondo i criteri dettati dal Governo centrale e da quello regionale.Una scelta ponderata, che va nella direzione di una ripartenza graduale che non lasci indietro nessun lavoratore o imprenditore.

COMUNICATO STAMPA

