Piedimonte San Germano (FR) – Coronavirus, Maura (FdI) “FCA Chiusura totale di tutto il gruppo FCA e dell’indotto”

Nonostante il gruppo FCA abbia comunicato la chiusura degli stabilimenti compreso Piedimonte San Germano, in realtà in alcuni reparti della stessa e in alcune fabbriche dell’indotto dopo tre giorni di stop la produzione è ripartita.Reputo tale scelta quantomeno inopportuna e chiedo con forza il blocco di tutte le attività produttive con l’attivazione di sostegni al redddito previsti nel decreto “COVID 19 CURA ITALIA”.Le attività in essere non producono beni di prima necessità, che necessità impellente vi è nel produrre auto che i cittadini Italiani ed Europei non possono comprare perché sottoposti alla quarantena? E poi peraltro i concessionari sono chiusi! Oltre alla mancanza spesso di DPI e alla difficoltà di rispettare le distanza tra i lavoratori, soprattutto in uscita ed in entrata dall’azienda va considerato poi il movimento di persone per raggiungere il posto di lavoro e il movimento di camion dovuto ai trasportati del materiale. E’ impensabile che la stessa persona debba rispettare delle regole fuori dall’orario di lavoro e altre regole da lavoratore!Ripeto necessita uno stop totale alla produzione, si producono auto e non ambulanze!!! Fermare tutto vuol dire bloccare il Virus e aiutare l’Italia. La produzione persa in questo periodo si potrà recuperare, la perdita di vite umane no!!!

Comunicato stampa

