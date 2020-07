Piedimonte San Germano (FR) – Cerimonia di commiato al Maresciallo Maggiore Santino Messore

Si è svolta lunedì scorso, nell’Aula Consiliare “Bruna Bellavista” nel Comune di Piedimonte San Germano, la cerimonia di commiato e la consegna dell’attestato di benemerenza al maresciallo Maggiore Santino Messore, che lascia il comando della Stazione dei Carabinieri di Piedimonte San Germano per andare in pensione.

Presenti alla cerimonia tanti colleghi di Messore, l’amministrazione, la giunta, il Sindaco Gioacchino Ferdinandi che ha ricordato la permanenza del Maresciallo nella Stazione di Piedimonte attraverso un encomio solenne per il lodevole impegno profuso prestando l’autorevole servizio in maniera costante e capillare a tutela e salvaguardia del territorio al fine di un sereno svolgimento della vita sociale.

“In questi anni il Maresciallo è stato un’esempio di professionalità e umanità – continua il Sindaco Ferdinandi – ha profuso quei valori autentici che disciplinano e favoriscono la fiducia e la coesione della collettività. Ha saputo gestire in maniera eccellente delicatissime vicende umane che hanno contrassegnato l’intera comunità. Grazie al suo operato, è stato un punto di riferimento meritandosi la stima e l’affetto di noi tutti”.

Durate la cerimonia – il Sindaco – ha voluto ringraziare, a nome di tutta la cittadinanza, i militari della Stazione dei Carabinieri di Piedimonte per l’impegno che mettono ogni giorno per garantire la sicurezza nella nostra città. Piedimonte – afferma Ferdinandi – riconosce questa sera il ruolo del coraggio.

“Con immensa stima e considerazione – conclude il Sindaco – ricorderemo il suo prezioso lavoro e la sua permanenza nella nostra città”.

Con grande commozione il Maresciallo Santino Messore ha ringraziato per le belle parole di stima e affetto espresse durante il consiglio, dichiarando di aver messo il massimo impegno nel lavoro svolto in questi anni e con l’augurio di essere riuscito a trasmettere quel valore di solidarietà e rispetto delle regole alla comunità intera.

Con il conferimento dell’attestato di benemerenza, il Sindaco Ferdinandi ha sancito il passaggio di consegna della Stazione dei Carabinieri di Piedimonte San Germano al Maresciallo Maggiore Gaetano Evangelista.

Alla cerimonia, inoltre, erano presenti il Parroco Don Tonino Martini, il Presidente dell’Ance, Angelo Massaro, il Direttore dello Stabilimento FCA Figliolo, il Direttore del Centro Commerciale Le Grange, Di Vaio e alcuni operatori economici del territorio.

